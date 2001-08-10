На Камчатке начался сезон корюшки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На озере Солёном в южной части Петропавловска-Камчатского начался сезон ловли корюшки. На берегу заметно оживление: после завершения лососёвой путины местные жители переключились на осеннюю рыбалку, сообщает ТК «41 Регион».

По словам рыбаков-любителей, корюшки в этом году много, однако сама рыба мельче, чем в прошлом сезоне. При этом рыба "пошла" позже, чем в прошлые годы.

Озеро Солёное в районе одноимённой бухты традиционно привлекает любителей рыбной ловли. С наступлением холодов рыбаки продолжают выходить на водоёмы, а позже сезон сменится подлёдной рыбалкой.