Тихоокеанское
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16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке начался сезон корюшки

На Камчатке начался сезон корюшки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На озере Солёном в южной части Петропавловска-Камчатского начался сезон ловли корюшки. На берегу заметно оживление: после завершения лососёвой путины местные жители переключились на осеннюю рыбалку, сообщает ТК «41 Регион».

По словам рыбаков-любителей, корюшки в этом году много, однако сама рыба мельче, чем в прошлом сезоне. При этом рыба "пошла" позже, чем в прошлые годы.

Озеро Солёное в районе одноимённой бухты традиционно привлекает любителей рыбной ловли. С наступлением холодов рыбаки продолжают выходить на водоёмы, а позже сезон сменится подлёдной рыбалкой.

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