В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 октября в Южно-Сахалинске пройдёт городская ярмарка вакансий. Около 20 работодателей представят более 100 предложений о работе. Соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями компаний и пройти предварительные собеседования.
Ярмарка пройдёт с 15:00 до 17:00 в Сахалинском областном центре народного творчества по адресу: проспект Победы, 24.
Среди предложений будут вакансии в энергетике, транспорте, торговле, строительстве, финансовой сфере и обслуживании. Работодатели ищут инженеров, бухгалтеров, водителей, электромонтёров, поваров, продавцов, специалистов по работе с персоналом и представителей рабочих профессий. Заработные платы – до 150 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, главное преимущество ярмарки – возможность за один день встретиться сразу с несколькими работодателями, задать вопросы об условиях труда, графике, требованиях к кандидатам и карьерных перспективах. Также на площадке будут работать карьерные консультанты. Они помогут сориентироваться в вакансиях и подскажут, как лучше подготовиться к общению с работодателем.
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