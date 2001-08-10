На Сахалине и Курильских островах военнослужащие ВВО переводят технику на зимний режим эксплуатации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
В соединения и воинские части гвардейского армейского корпуса ВВО заранее поставили горюче-смазочные материалы для обслуживания и перевода военной техники. Перед началом работ военнослужащие, привлекаемые к обслуживанию, сдали зачёты по технике безопасности и знанию руководящих документов.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в течение месяца на колёсной и гусеничной технике заменят технические жидкости и масла, проверят работоспособность и отрегулируют все системы и агрегаты. Летнее дизельное топливо заменят зимними (арктическими) сортами. Также механики-водители поменяют летние шлемофоны на зимние.
Мероприятия перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации проведут с привлечением специалистов подразделений технического обслуживания и ремонта.
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