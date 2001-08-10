ВТБ назвал регионы-лидеры по росту индустрии красоты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году ВТБ нарастил число клиентов среднего и малого бизнеса из индустрии красоты на 10%., а наибольшую динамику показал региональный бизнес.

По данным ВТБ, индивидуальные предприниматели составляют 86% участников рынка красоты – преимущественно это небольшие студии и мастера, работающие на себя. В целом по России из направлений бьюти-бизнеса лидируют косметические услуги – число таких компаний выросло на 16%, парикмахерских и салонов красоты стало больше на 8%, магазинов косметики и парфюмерии – на 5%.

«Индустрия красоты остаётся одним из самых массовых направлений малого бизнеса. Рост во многом обеспечивают небольшие специализированные форматы, например, студии. Такая модель позволяет быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость. Наша задача – подобрать для них максимально релевантный набор продуктов и услуг, при этом обеспечить даже начинающим предпринимателям и небольшим салонам уровень обслуживания крупных бьюти-брендов», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

Помимо расчетно-кассового обслуживания, среди банковских продуктов у клиентов бьюти-сегмента более всего востребованы бизнес-карты, эквайринг и зарплатные проекты.