В Макаровском районе приступили к строительству газовых котельных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство автоматизированных газовых котельных в Макаровском муниципальном округе началось в самом Макарове и селе Новое. Масштабная работа по переводу объектов ЖКХ на экологически чистое топливо в островном регионе ведётся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Макарове появится новый объект теплоснабжения мощностью 7,5 мегаватта. После запуска он обеспечит теплом потребителей двух действующих угольных котельных – 17 жилых домов, два детских сада, дом культуры, пожарную часть, спортивную арену, почту, здание суда, баню, гостиницу и три магазина.

К сегодняшнему дню здесь завершили весь комплекс подготовительных работ по вырубке деревьев и ограждению территории строительной площадки. Выполняются работы по разработке котлована с устройством песчаного основания, армирование фундаментной плиты под котельную и дымовую трубу.

Мощность котельной в селе Новое – 1,86 мегаватта. Этого достаточно, чтобы после запуска обеспечить теплом потребителей действующей угольной котельной – четыре жилых дома, школу и административное здание.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул: «Подготовить новые объекты коммунальной инфраструктуры планируется к отопительному периоду 2027–2028. В островном регионе продолжается планомерная работа по переходу на экологически чистое топливо. То, что мы делаем сегодня в Макарове и селе Новое – это не просто замена изношенной инфраструктуры. Это принципиальный шаг к тому, чтобы кардинально изменить качество жизни людей».

В текущем отопительном периоде в Сахалинской области планируется ввести в строй порядка 10 газовых котельных в Поронайском и Тымовском округах. Также по мере строительства распределительных газопроводов будут переведены на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.