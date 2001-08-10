Более 240 участников СВО и членов их семей нашли работу на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области особое внимание уделяют трудоустройству и профессиональной адаптации участников спецоперации и их близких. Одно из направлений этой работы – мужские клубы при Кадровых центрах, встречи которых с начала года посетили 56 ветеранов СВО.

С начала 2026 года в регионе состоялось 12 встреч мужских клубов. Они помогают участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни, вернуться к прежней профессии или найти новую работу. Форматы разные – от круглых столов и консультаций с работодателями до мастер-классов и тренингов. Здесь ветераны узнают о мерах поддержки, возможностях переобучения, получают помощь карьерных консультантов и общаются друг с другом.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила: «В этом году встречи объединений посетили уже 56 наших героев. Каждому мы предлагаем индивидуальное сопровождение с учётом профессионального опыта и жизненной ситуации. Семь ветеранов решили пройти профессиональное обучение, чтобы получить новую специальность, ещё двое открыли собственное дело. Для нас важно, чтобы каждый нашёл своё место в мирной жизни».

Один из тех, кому удалось вернуться к работе, – 45-летний Денис Ионкин из посёлка Восток. До участия в спецоперации он работал монтёром пути на железной дороге. После возвращения решил сменить сферу деятельности и обратился в Поронайский Кадровый центр, где также стал участником мужского клуба «Работа для СВОих».

Специалисты помогли ветерану составить индивидуальный карьерный маршрут, подготовить резюме, подобрать вакансии и пройти собеседование. Уже спустя восемь дней после обращения сахалинец устроился мастером в МУП «Прогресс». Кроме того, его направили на бесплатное обучение по профессии «Водитель автомобиля» категории С, чтобы расширить возможности дальнейшего профессионального развития.

Денис Ионкин поделился: «После возвращения со службы мне было непросто определиться с дальнейшим трудоустройством. Специалисты Кадрового центра помогли оценить мои возможности, подобрать подходящую вакансию и организовали встречу с работодателем. Сейчас я с удовольствием работаю и прохожу обучение. Благодарен за поддержку и возможность развиваться в новой профессии».

Поддержка участников спецоперации и их семей не ограничивается встречами клубов. С начала 2026 года при содействии Кадрового центра региона работу нашли более 240 участников СВО и членов их семей. Более 100 человек получили возможность освоить новую профессию или повысить квалификацию. Мужские клубы работают при 16 филиалах Кадрового центра. Узнать о ближайших встречах и получить индивидуальную помощь в трудоустройстве, профессиональном обучении или открытии собственного дела участники СВО и их близкие могут в любом территориальном центре. Все услуги предоставляются бесплатно.