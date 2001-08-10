В аэропорту Южно-Сахалинска прошли четырёхдневные учения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Место условного возгорания и расположение пострадавшего ежедневно менялись: участникам требовалось оценивать обстановку и принимать решения с учётом новых условий. Четырёхдневный цикл тренировок охватил пассажирский терминал и офисное здание предприятия.
Занятия прошли с 12 по 15 октября с участием четырёх рабочих смен АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» и огнеборцев 6-й пожарно-спасательной части МЧС. В мероприятиях также принимала участие реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи. Ежедневно со стороны пожарного подразделения привлекали от четырёх до шести человек и одну единицу техники.
Сценарии последовательно отрабатывали во входной досмотровой группе, камере хранения, зоне эскалаторов на втором этаже и офисном здании. Общая задача сохранялась: организовать совместные действия при пожаре и оказать помощь человеку. Прибывший расчёт отрабатывал развёртывание и тушение условного возгорания. Пожарные эвакуировали пострадавшего из опасной зоны, после чего помощь ему оказывали сотрудники здравпункта аэровокзала.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, одним из ключевых элементов подготовки стал обмен информацией между службами. Представители объекта сообщали прибывшему расчёту сведения об обесточивании здания и наличии людей в помещениях. На их основании руководитель тушения пожара определял задачи личному составу и дальнейший порядок работы.
Советник генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» по ГО и ЧС Валентин Лебедев отметил: «Для нас важно, чтобы каждая смена понимала свои задачи и порядок взаимодействия с пожарными и медиками. От точности информации, которую сотрудники передают прибывшему расчёту, зависят дальнейшие решения и помощь людям. Поэтому в тренировках участвуют все четыре смены: сотрудникам необходимо на практике закрепить свои действия и понимать, в какой момент к работе подключаются другие службы».
Для пожарного подразделения занятия также стали возможностью изучить противопожарное водоснабжение и инженерно-техническую инфраструктуру комплекса. Как пояснил заместитель начальника 6-й пожарно-спасательной части Иван Егоров, такая подготовка повышает осведомлённость личного состава об объекте и помогает отрабатывать взаимодействие с его администрацией. По его оценке, занятия прошли успешно, поставленные задачи выполнены в полном объёме.
Эвакуация пассажиров во время тренировок не проводилась. При прибытии пожарной техники корректировалось движение общественного транспорта. Занятия входят в регулярную подготовку персонала аэровокзала к действиям при чрезвычайных ситуациях. Навыки эвакуации на предприятии отрабатывают ежеквартально, обновляя учебные сценарии.
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