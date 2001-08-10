Дмитрий Медведев: Первичные отделения внесли весомый вклад в историческую победу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» по итогам ЕДГ-2026 заняла 349 мест в высшем законодательном органе страны — Государственной Думе, отметил Председатель «Единой России» на заседании федерального совета первичек.

«Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой страны, партией Главы государства и всего народа. Хочу вас за эту работу поблагодарить», — сказал Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что федеральный Совет первичных отделений был создан в сентябре 2024 года и за это время стал одним из итогов совместной работы по модернизации партийной структуры в рамках Года первичек.

Первички «Единой России», которых по всей стране насчитывается более 86 тысяч, стали авангардом работы партии в ходе избирательной кампании, заявил Дмитрий Медведев.

«Это самая разветвлённая сеть среди всех политических партий и общественных движений страны. Повышение активности первичек стало важнейшим этапом нашей подготовки к избирательной кампании. Вы включились в проведение отчётной кампании о выполнении Народной программы. Силами первичных отделений собраны сотни тысяч предложений в Народную программу, это большая и очень важная работа», — акцентировал Председатель «Единой России».

По его словам, первички «Единой России» стали движущей силой на ключевых направлениях партийной работы, таких как поддержка фронта, специальной военной операции и участников СВО.

«Активная и конкретная общественная деятельность помогала партии взаимодействовать с разными общественными структурами», — отметил он.

Дмитрий Медведев заверил, что помощь ветеранам СВО и поддержка их семей останется приоритетом партийной работы на годы, на десятилетия вперёд.

Особенно важно, что первичные отделения становятся кадровым резервом партии, считает Дмитрий Медведев.

«Секретари первичных отделений всегда принимают активное участие в предварительном голосовании, а затем представляют «Единую Россию» на выборах, в том числе муниципального и регионального уровней. Секретари местных отделений очень часто пополняют ряды региональных исполнительных комитетов партии — такая практика способствует притоку новых людей, идей, новых методов, на все уровни партийной инфраструктуры», — добавил Председатель партии.

Он подчеркнул, что в партии решили проблему горизонтальной коммуникации между первичками — этому способствовало партийное приложение ВВЕРХ.ПРО.

«Сегодня оно стало площадкой для общения, обмена опытом. На основе ваших обращений в нём создан раздел «База практик», где вы делитесь своими лучшими наработками. Этот контент обобщён в специальном онлайн-курсе, который в ближайшее время запустит Высшая партийная школа», — рассказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии также добавил, что установлен механизм взаимодействия муниципальных депутатов и первичек, включая оперативную реакцию на запросы.

«Теперь исполнение запроса первички стало подотчётной работой депутата. Предусмотрен контроль за ней со стороны руководства депутатского объединения, а также местного регионального руководства партии», — пояснил он.

Ещё одно направление — развитие системы образования и повышения квалификации для секретарей и членов первичных отделений в Высшей партийной школы.

«В школе сегодня действует специальный образовательный онлайн-модуль. Для членов партии на базе мессенджеров создано мини-приложение ВПШ+, в котором размещаются короткие видеоуроки и полезные материалы. Знаю, что среди ваших поступивших в ЦИК запросов были идеи по новым тематическим блокам для обучения. Они взяты в проработку», — сообщил Председатель партии.

Более шести тысяч первичек «Единой России» стали победителями грантового конкурса — они получат финансирование из призового фонда на социальные проекты в регионах. Всего на конкурс поступило более 130 тысяч практик электоральной работы первичек в регионах.

«Единая Россия» прошла испытание избирательной кампанией, теперь главная задача — оправдать доверие избирателей, заявил Председатель партии.

«Приоритеты здесь очевидны. Это выполнение Народной программы. Она подготовлена на основе запросов наших граждан и отвечает базовым целям развития страны, сформированным Президентом. Не менее важным остаётся постоянный контакт с людьми, коммуникация между избирателями и депутатами, между жителями и партией на местах — залог будущего, будущих результатов и один из принципов работы первичек. Это и залог развития «Единой России», — отметил он.

На заседании к Дмитрию Медведеву обратились представители первичных отделений. Одно из предложений — наградить старейших членов «Единой России» к её 25-летию.

«Это важно. Надо помнить о тех, кто стоял у истоков. Работе этих людей нужно уделить максимальное внимание, оценить по достоинству. Давайте это сделаем», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» создавалась по-серьёзному и надолго. Она не относится к партиям, которые «перекрашиваются» или появляются только на конкретный предвыборный период.

«Это не наш путь — мы с вами понимаем», — сказал он.

Кроме того, Дмитрий Медведев поддержал инициативу обобщить практики работы первичек по всей стране — это поможет в обмене опытом между регионами.

«Это хорошая история, поскольку у нас очень разнообразная страна: в каждом регионе своя специфика, но в то же время есть что-то, что всегда способно объединить людей вне зависимости от того, где это происходит. Такие лучшие практики обязательно нужно в масштабах страны внутри нашей партии объединить и пользоваться ими», — сказал Председатель «Единой России».

Он пояснил, что для такого обмена есть специальные партийные ресурсы и поручил Центральному исполкому и секретарю Генсовета взять эту работу под контроль.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на роли секретаря первичного отделения «Единой России». Она заключается в контроле за исполнением Народной программы на конкретной территории.

«Работа секретаря первички заключается именно в том, чтобы наложить Народную программу, её текст и конкретные обязательства на ситуацию в регионе и в конкретном населённом пункте. Речь идёт, например, о том, какие пункты для развития системы здравоохранения реализуются, какие фельдшерско-акушерские возможности создаются, какое количество автобусов для школ поставлено», — сказал он.

Отвечая на вопрос об актуальных направлениях Народной программы, он заметил, что документ полностью согласуется с приоритетами развития страны, государства, включая национальные цели развития, установленные Президентом.

«Народная программа вся соткана из приоритетов. Здесь нет малых задач и малых целей, и если мы что-то упустим, нам потом просто этого люди не простят», — заявил Дмитрий Медведев.

При этом, подчеркнул Председатель партии, когда речь идёт о строительстве дорог, развитии школ, системы здравоохранения, на местах должны учитывать региональную специфику.

«Каждому населённому пункту необходимо определить наиболее важные задачи с учётом возможностей. Однако внутри Народной программы исключительно важными являются все положения», — отметил Дмитрий Медведев.

Ещё одна инициатива — создать единую базу методических материалов для первичных отделений, в которой обобщат ответы на наиболее острые вопросы. Дмитрий Медведев поддержал предложение.

Особенно Дмитрий Медведев поддержал предложение закреплять на построенных объектах информацию о том, что они возведены в рамках Народной программы «Единой России».

«Народная программа — это та программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу, это программа поддержки населения нашей страны, Главы государства. Поэтому нечего стесняться, прямо так и говорите: это сделано в рамках Народной программы», — заявил Председатель партии.

По его словам, результат за последние годы действительно хороший, но останавливаться нельзя.

«Любая политическая сила, которая в какой-то момент успокаивается, сходит с политического Олимпа. Но дело не только в этом — это наш долг перед людьми, которые поддержали «Единую Россию» на выборах», — сказал Дмитрий Медведев.

Также участники заседания указали на необходимость системы наставничества для начинающих секретарей первичек — это позволит системно и оперативно передавать молодым кадрам наработанный опыт.

«То, чем занимаются руководители первичных организаций, — тоже особый мир. И в этом смысле опытные люди, руководители способны объяснить молодому начинающему секретарю первички, как лучше поступить в том или ином случае. Конечно, прислушаться к наставнику или нет, будет уже личная ответственность каждого, но то, что такая передача опыта полезна, сомнений не вызывает», — уверен Дмитрий Медведев.

Антон Вдовин, руководитель Сахалинского регионального совета первичных отделений Единой России, принял участие в заседании и отметил ключевую роль местных активистов:

«Встреча в очередной раз продемонстрировала, что именно первичное звено является фундаментом и главной движущей силой Единой России. Как отметил Дмитрий Медведев, первички — это не просто структурные элементы, а живой организм, обеспечивающий прямую связь с людьми. На Сахалине и Курилах мы видим это ежедневно: наши активисты решают конкретные проблемы жителей, поддерживают бойцов СВО и их семьи, реализуют Народную программу», — отметил он.

Напомним, Совет первичных отделений «Единой России» был создан 2 июля 2024 года на заседании Генсовета партии под председательством Дмитрия Медведева с целью привлечь секретарей первичек к выработке решений на федеральном уровне.

Совет впервые собрался в Москве 19 сентября 2024 года, его участники представляли почти 90 тысяч первичных организаций из 89 регионов.

В числе направлений деятельности Совета: обсуждение инициатив по поддержке первичных организаций, усилению их роли в работе партии и формированию кадрового резерва; развитие конкурса общественно значимых проектов первичек, их участие в избирательных кампаниях; обмен опытом, в том числе через сотрудничество в волонтёрских и гуманитарных проектах.