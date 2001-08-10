Интерактивная модель дорог Южно-Сахалинска признана одной из лучших муниципальных практик страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вошёл в пятёрку лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город»).
Федеральные эксперты высоко оценили интерактивную систему «Банк данных улично-дорожной сети». Это цифровой двойник дорожной инфраструктуры, реализованный под управлением проектного офиса по цифровой трансформации администрации департаментом дорожного хозяйства и благоустройства.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, директор Муниципального центра цифровой трансформации Дмитрий Стенько сообщил, что проект представляет полноценную электронную модель дорожно-транспортного каркаса областного центра. Для её создания провели большую работу: с помощью автомобиля, оснащённого лазерным сканером и камерами кругового обзора, оцифровали 400 километров автомобильных дорог, свыше 81 километра тротуаров и почти 5 миллионов квадратных метров прилегающих газонов.
Основу цифрового двойника УДС составили более 12 тысяч фотопанорам высокой чёткости, на которых отражены все элементы дорожной инфраструктуры – от дорожных знаков, линий разметки и светофоров до пешеходных ограждений и искусственных неровностей. Собранную базу данных могут применять не только дорожные службы, но и архитекторы, специалисты по благоустройству и городскому озеленению.
По федеральному законодательству проекты организации дорожного движения подлежат обязательному плановому обновлению не реже одного раза в три года. Традиционная разработка бумажной документации требовала существенных финансовых и временных затрат. Переход на единую цифровую платформу позволил сэкономить городскому бюджету более 17% средств от 19 млн уже на стартовом этапе. Расчётная экономия при последующих плановых циклах разработки ПОДД превысит 14 миллионов рублей.
Дмитрий Стенько подчеркнул: «Главное преимущество цифрового двойника – возможность моделировать дорожную обстановку. Раньше для любой оценки или проверки специалистам приходилось лично выезжать и осматривать участки на местности. Сегодня большая часть этой работы переведена в цифровой формат: смежные службы обеспечивают обновление цифрового двойника УДС, профильные подразделения видят полную картину улично-дорожной сети на своих мониторах, учитывая статистику ДТП, могут оперативно анализировать обстановку и корректировать схемы организации движения. Это существенно ускоряет принятие решений и напрямую влияет на комфорт и безопасность горожан».
Опыт Южно-Сахалинска признан экспертами Минстроя России готовым решением, рекомендованным к реализации в других регионах страны. Призовое место принесло городу федеральный грант в размере 10 миллионов рублей. Средства муниципалитет планирует направить на дальнейшее развитие практики, в том числе внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа дорожной обстановки.
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