В Углегорском районе 19 октября на время взрывных работ перекроют дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 октября с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 298 по 299 км будет ограничено движение автотранспорта. Причина – проведение взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе, рассказали ТИА «Острова» региональной автоинспекции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.