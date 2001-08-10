Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинка осуждена за приобретение и хранение наркотиков в период отсрочки наказания
12:01, | Новости общества Сахалина и Курил

В Углегорском районе 19 октября на время взрывных работ перекроют дорогу

В Углегорском районе 19 октября на время взрывных работ перекроют дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 октября с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 298 по 299 км будет ограничено движение автотранспорта. Причина – проведение взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе, рассказали ТИА «Острова» региональной автоинспекции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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