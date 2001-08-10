Жители Корсакова получат новый комфортный транспортный узел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе завершается благоустройство общественно значимой территории – площади «Пять углов». Проект реализуется по инициативе жителей: в прошлом году он вошёл в число победителей Всероссийского онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни.

На площади «Пять углов» выполнили укладку тротуарной плитки, устройство асфальтобетонного покрытия и бортовых камней, видеонаблюдения и наружного освещения. Для удобства жителей установили малые архитектурные формы – навесы, лавочки, урны, а также туалетный модуль.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, глава Корсаковского района Наталия Куприна отметила: «В обновляемой территории „Пяти углов“ сложно узнать ту, не побоюсь этого слова, заброшку, которая была здесь ещё весной. Выполнен огромный объём работы, в том числе по замене инженерных сетей. Теперь сети теплоснабжения проходят под землёй, это искренне радует».

На территории площади отдельно предусмотрели место для тёплого пассажирского павильона от РЖД. Кроме того, здесь выполнили озеленение, обустройство парковочной зоны и другие работы для улучшения функциональности и внешнего облика территории.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул: «Благодаря инициативе президента России – нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ и безусловной поддержке жителей, значимое для города пространство полностью „перезагружено“. Здесь будет полноценный транспортно-пересадочный узел. После преображения „Пяти углов“ жители и гости портового города смогут с ещё большим комфортом пользоваться железнодорожным транспортом, который связывает Корсаков и областной центр».

Местная жительница Яна Горохова поделилась: «Это большая радость – видеть, как меняется в лучшую сторону твой любимый город. При этом важно, что учитывается мнение самих жителей. За несколько лет в Корсакове появились новые скверы, набережная, благоустроенные дворы. Здорово, что не осталась без внимания и территория „Пяти углов“. Это важно не только для тех, кто пользуется транспортными услугами поездов, но и для каждого из нас».

Помимо ТПУ «Пять углов», в текущем году в Корсакове новый облик получила территория в районе многоквартирного дома №30 по улице Советская. Всего в 2026 году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования. Параллельно ведутся работы на 8 территориях, чьи проекты одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года – с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» – в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств.