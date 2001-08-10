Аналитики сравнили скорости 5G интернета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Максимальные скорости мобильного интернета исследовали аналитики TelecomDaily. Самую большую скорость зафиксировали на сетях МТС в Уфе.
Замеры делали в пяти российских городах миллионниках, где уже доступны сети 5G. В Уфе максимальная скорость загрузки данных достигла 1,5 Гбит/с, в Санкт-Петербурге 1,18 Гбит/с и 1,16 Гбит/с — в Москве.
Измерения проводились в сетях четырех крупнейших мобильных операторов. У «Мегафона» максимальная скорость загрузки данных в Москве — 577,1 Мбит/с, а у T2 в Петербурге — 437,1 Мбит/с.
МТС приступила к поэтапному запуску сетей нового поколения в местах наибольшей концентрации абонентов. Сеть 5G уже запущена в более чем 20 городах, а в дальневосточном регионе новое поколение связи уже доступно в ряде районов Якутска.
Напомним, мобильные операторы работают с 5G в существующем частотном ресурсе, перераспределяя его под новую технологию, а также в новом для России диапазоне n79. Последний зафиксирован у МТС во всех пяти городах исследования. В городах, где у оператора не был запущен 5G, измерения проводились в сетях LTE.
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