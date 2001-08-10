В аэропорту Южно-Сахалинска за девять месяцев обслужили 4502 маломобильных пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь – сентябрь 2026 года специалисты АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» обслужили 4502 маломобильных пассажира: 2239 – по прилёте и 2263 – при вылете. Помощь включает сопровождение по терминалу, содействие при прохождении предполётных процедур, посадке и высадке из самолёта.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, в терминале предусмотрены кресла-коляски и кнопки вызова помощи. Для пассажиров с нарушениями слуха индукционные петли установлены на стойке информации, стойках регистрации и стойках у выходов на посадку. На стойке информации также доступен планшет для видеосвязи с сурдопереводчиком.

Развивать эти сервисы помогло взаимодействие с представителями Сахалинского общества слабослышащих. В 2024 году сотрудники аэровокзала вместе с ними проработали дополнительные меры, учитывающие потребности путешественников с нарушениями слуха.

Следующим шагом стала цифровая координация сопровождения. В январе 2025 года агентов по обслуживанию маломобильных пассажиров подключили к системе распределения ресурсов RMS. Она позволяет назначать задания, передавать сотрудникам информацию о рейсах и времени выполнения операций на мобильные устройства, а также контролировать ход работы.

Подготовку специалистов предприятие продолжает на профильных занятиях. 14 октября в Южно-Сахалинске в семинаре по доступности транспортных услуг участвуют начальник службы организации пассажирских перевозок Ирина Дё и начальник службы развития производственной системы и качества Елена Василевская.

Ирина Дё отметила: «Для нас важно, чтобы пассажир чувствовал себя уверенно и понимал, к кому обратиться за помощью. При сопровождении нужно учитывать, что человек может и хочет сделать самостоятельно, а где ему нужна поддержка. Поэтому мы уделяем внимание и организации работы службы, и подготовке сотрудников к разным ситуациям».

В программу семинара включены организация сопровождения, требования к доступности транспортной инфраструктуры и особенности взаимодействия с людьми с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Семинар проводит министерство социальной защиты Сахалинской области в рамках региональной программы «Доступная среда в Сахалинской области».