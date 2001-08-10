303 сахалинских родителя нашли работу через Кадровый центр с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года к карьерным консультантам Кадрового центра Сахалинской области за помощью обратились 732 родителя с несовершеннолетними детьми. Из них 303 человека уже нашли работу – более 40%.

Сахалинцы и курильчане трудоустроились бухгалтерами, водителями, делопроизводителями, младшими воспитателями, экономистами, продавцами-кассирами, специалистами по кадрам, электромонтёрами. Для родителей, которым важно совмещать работу с воспитанием детей, специалисты также подбирают варианты с неполной занятостью. С начала года 25 человек трудоустроились на неполный рабочий день.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, одна из тех, кому помогли вернуться к работе, – 41-летняя Евгения Телюшева из Холмска. После сокращения в налоговой службе женщина осталась без работы. Имея высшее экономическое образование и воспитывая двоих сыновей, она решила продолжить карьеру по специальности. В апреле Евгения обратилась в Холмский Кадровый центр. Специалисты провели профориентацию и социальную адаптацию, помогли оценить профессиональные возможности и подобрали подходящую вакансию. По направлению центра 7 октября сахалинка трудоустроилась экономистом в администрацию.

«После сокращения мне хотелось найти работу, где я могла бы применить свои знания и опыт. В Кадровом центре помогли разобраться с возможностями трудоустройства и предложили подходящую вакансию. Сейчас я снова работаю по специальности, и для меня это очень важно», – поделилась Евгения Телюшева.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила, что карьерные консультанты учитывают не только образование и опыт соискателей, но и пожелания к графику. Они помогают подобрать вакансии, подготовиться к собеседованию, предлагают профориентацию и психологическую поддержку. Тем, кто хочет работать на себя, рассказывают о возможностях открытия собственного дела.

Ещё одно направление поддержки – профессиональное обучение. С начала года на него направили 84 родителя, в том числе семерых по национальному проекту «Кадры», запущенному по инициативе президента России Владимира Путина. Участники осваивают бухгалтерский учёт и программы 1С, кадровое делопроизводство, профессии младшего воспитателя, сиделки и младшей медицинской сестры. После обучения 29 человек уже трудоустроились, ещё шестеро повысили квалификацию и сохранили прежнее рабочее место. Обратиться за помощью можно в любой филиал регионального Кадрового центра. Все услуги предоставляются бесплатно.