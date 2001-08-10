Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2026
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11:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Городские службы Южно-Сахалинска перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

Городские службы Южно-Сахалинска перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным синоптиков, в среду, 14 октября, территория городского округа Южно-Сахалинск будет находиться под влиянием циклона. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в середине дня, с 11:00 до 15:00. К вечеру, ближе к 17:00, возможна гроза. Также ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, начальник пункта управления ЕДДС города Александр Стариков сообщил: «На данный момент все объекты жизнеобеспечения и социально значимые учреждения работают в штатном режиме. Проезд по дорогам городского округа обеспечен».

В случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с погодными явлениями, жителям городского округа рекомендуется звонить по телефону 112.

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