Сахалинцы разместили на "Работе в России" почти 9200 резюме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года жители Сахалинской области разместили на портале «Работа в России» 9199 резюме. Наиболее активно ищут работу жители Южно-Сахалинска – на областной центр приходится более 3,3 тысячи резюме. Среди районов лидируют Корсаковский, Охинский и Холмский.
Чаще всего сахалинцы рассматривают работу без требований к квалификации – более 3,2 тысячи резюме. Также в числе популярных направлений образование и наука, рабочие профессии (707), администрирование и управление (687).
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, почти 4,6 тысячи резюме разместили сахалинцы младше 25 лет. Директор центра Елена Савельева отметила, что это показывает, насколько важно помогать молодёжи с профессиональным выбором. При этом соискатели не всегда ищут работу по специальности: одни начинают карьеру, другие хотят сменить профессию или вернуться к работе после перерыва. Задача центра – помочь каждому найти подходящую работу с учётом опыта, навыков и потребностей рынка труда.
Карьерные консультанты помогают составить грамотное резюме, представить профессиональный опыт и навыки, подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию. Если для трудоустройства не хватает квалификации или человек хочет сменить сферу деятельности, специалисты предложат пройти профориентацию и рассмотрят возможности профессионального обучения. Разместить резюме можно самостоятельно на портале «Работа в России» или обратиться за помощью в ближайший Кадровый центр. Все услуги предоставляются бесплатно.
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