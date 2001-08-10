В России открыли первый стационар для экстренного лечения и реабилитации китообразных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анапе начал работу стационар для диагностики, лечения и длительной реабилитации диких черноморских дельфинов и других китообразных — первый подобный объект в стране. Его создал Центр спасения дельфинов «Дельфа» при поддержке Фонда защитников природы; в финансировании проекта участвовал ВТБ.
Стационар построен на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах имени Никольского в Супсехе. Основа комплекса — крытый бассейн размером 10 на 6 метров и глубиной 2 метра с системой водоподготовки без использования хлора. В павильоне также оборудованы лаборатория для диагностики животных, помещения для хранения медицинского оборудования и лекарств, кормокухня и гидравлический подъёмник для перемещения крупных дельфинов.
До появления стационара специалисты «Дельфы» оказывали помощь тяжелобольным и ослабленным китообразным непосредственно на берегу или мелководье, что ограничивало возможности диагностики и длительного лечения. Теперь животных, которым требуется стационарная помощь, можно перевезти в оборудованный госпиталь.
«Главный принцип работы центра — возвращение спасённого животного в естественную среду. Новый стационар позволит проводить полноценное лечение и реабилитацию в необходимых условиях, после чего животные смогут возвращаться в море. После аварии в Керченском проливе работа велась по трём направлениям: спасение птиц, помощь морским млекопитающим и поддержка волонтёров», — отметил Пётр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.
Создание стационара стало особенно актуальным после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. В марте 2025 года банк направил 25 млн рублей на устранение последствий экологической катастрофы.
В Чёрном море обитают три вида китообразных — афалина, белобочка и азовка. Афалина и азовка занесены в Красную книгу России, белобочка — в региональные Красные книги.
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