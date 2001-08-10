Подарки библиотекам Донбасса передала Сахалинская таможня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское региональное отделение ветеранов таможенной службы и молодёжный совет Сахалинской таможни передали ценную посылку в донецкий Шахтёрск. Таможенники поддержали акцию «Подарок библиотекам Донбасса».
Акцию проводят под эгидой значимых мероприятий 2026 года, посвящённых 35-летию образования Федеральной таможенной службы и 30-летию образования Союза ветеранов таможенной службы.
Таможенники собрали в книжный фонд Донбасса красочные издания детской художественной литературы, научно-познавательные произведения, канцелярские принадлежности и передали представителям Сахалинской областной детской библиотеки.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, директор СахОДБ Наталья Чаус отметила, что акция нашла хорошую поддержку среди сахалинцев – всего библиотека передала на Донбасс уже несколько партий книг. Представители библиотеки поблагодарили таможенников за участие и неравнодушное отношение к сохранению культуры.
Председатель регионального отделения ветеранов таможенной службы Галина Калинина рассказала, что ей как маме троих детей очень важно было поддержать эту акцию. Она выразила надежду, что домашняя библиотека пополнит книжный фонд Донбасса и станет для юных читателей вкладом в их воспитание, развитие и познание мира. Пусть всё хорошее и доброе, что есть в этих книгах, отзовётся в юных сердцах.
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