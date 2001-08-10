Сахалинские мотострелки отрабатывают штурм опорного пункта и бой в городской застройке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне Восточного военного округа с военнослужащими мотострелкового соединения началось боевое слаживание. Цель занятий – отработка взаимодействия внутри подразделений и подготовка к выполнению задач в условиях современного боя.
В ходе мероприятия штурмовые группы отрабатывают тактические приёмы передвижения по полю боя, преодоление различных препятствий и инженерных заграждений, а также ведение огня из разных положений. Особое внимание уделяют слаженности действий: каждый военнослужащий должен чётко знать своё место в группе и уметь прикрывать товарищей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на занятиях отрабатывают различные сценарии: штурм опорного пункта, бой в городской застройке, эвакуацию условно раненого. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяют средства имитации – взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.
Кроме того, в ходе тренировки бойцы отрабатывают оказание первой помощи условно раненому и его эвакуацию в безопасную зону. Подобные занятия значительно повышают боевую слаженность подразделений и уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, что в дальнейшем способствует успешному выполнению боевых задач.
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