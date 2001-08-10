Сахалинские мотострелки отрабатывают штурм опорного пункта и бой в городской застройке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне Восточного военного округа с военнослужащими мотострелкового соединения началось боевое слаживание. Цель занятий – отработка взаимодействия внутри подразделений и подготовка к выполнению задач в условиях современного боя.

В ходе мероприятия штурмовые группы отрабатывают тактические приёмы передвижения по полю боя, преодоление различных препятствий и инженерных заграждений, а также ведение огня из разных положений. Особое внимание уделяют слаженности действий: каждый военнослужащий должен чётко знать своё место в группе и уметь прикрывать товарищей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на занятиях отрабатывают различные сценарии: штурм опорного пункта, бой в городской застройке, эвакуацию условно раненого. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применяют средства имитации – взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Кроме того, в ходе тренировки бойцы отрабатывают оказание первой помощи условно раненому и его эвакуацию в безопасную зону. Подобные занятия значительно повышают боевую слаженность подразделений и уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, что в дальнейшем способствует успешному выполнению боевых задач.