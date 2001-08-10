Сахалинский зоопарк покажет кормление беличьих саймири и карпов кои
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционные показательные кормления пройдут в Сахалинском зооботаническом парке 10 и 11 октября. Стать зрителями могут все обладатели входного билета в зоопарк.
10 октября в 15:00 состоится показательное кормление беличьих саймири. Специалисты зоопарка расскажут, почему саймири называют «мёртвая голова» и зачем им хвост, почему тяжёлый мозг не делает их умнее других приматов и как они общаются внутри группы. Для гостей подготовят самые интересные факты, а для героев дня – вкусные угощения. Место встречи – экспозиция «Приматы».
11 октября в 15:00 пройдёт показательное кормление карпов кои. За долгие годы люди вывели более 80 цветовых вариаций этих рыб. Их окрас – сложный генетический пазл, но также и отражение условий жизни. Яркость и оттенки могут меняться в зависимости от освещения, качества корма, воды и даже под влиянием стресса. Как в зоопарке удаётся сохранять чистые и эффектные цвета кои, расскажут зоокиперы на мероприятии. Место встречи – экспозиция «Приматы».
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