Кадровый центр Сахалинской области трудоустроил почти 100 водителей с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года Кадровый центр Сахалинской области трудоустроил почти 100 водителей – это на 36% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сейчас в островном регионе открыто 247 вакансий для водителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 94,5 тысячи рублей. Чаще всего сахалинцы устраивались на позиции водителей категорий В и С. Также работу нашли специалисты по управлению автобусами, погрузчиками, самосвалами и другой спецтехникой.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, профессия водителя остаётся востребованной в регионе. Такие специалисты нужны в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве и энергетике. При содействии центра жители нашли работу в компаниях «Горняк-1», «ВГК Перевозчик», «Новый город», «Совхоз Корсаковский», областной поисково-спасательной службе и других организациях. Об этом рассказала директор Кадрового центра Елена Савельева.

Больше всего предложений для водителей открыто в Южно-Сахалинске – 106. В Холмске доступны 23 вакансии, Корсакове – 22, Охе – 20, Углегорске – 14. Максимальная предлагаемая зарплата достигает 192 тысяч рублей – столько готово платить ООО «Горняк-1».

Карьерные консультанты помогают соискателям подобрать работу с учётом опыта и водительской категории. Если для подходящей вакансии нужна дополнительная квалификация, специалисты рассказывают о возможностях обучения и переподготовки.

С начала года Кадровый центр направил на обучение по водительским профессиям 25 человек. Уже 15 завершили подготовку. Шестеро после обучения нашли работу, ещё трое сохранили прежнее место, получив новые профессиональные навыки. Узнать об актуальных вакансиях, возможностях обучения и получить помощь в трудоустройстве можно в любом филиале Кадрового центра региона.