С начала года в Южно-Сахалинске отремонтировали 132 тысячи квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти дни бригады завода имени Федотова работают на улице Антона Буюклы на участке от проспекта Мира до улицы Дзержинского. Все работы займут два дня: сначала дорожники методом больших карт заменят изношенные слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части, затем приступят к обновлению заездов и парковок. Общая площадь ремонта составит 1300 квадратных метров.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко сообщил, что обследование дорог ведут профильные специалисты на постоянной основе. В работу также берут сигналы от жителей, поступающие в том числе через соцсети. Планы ремонта обсуждают и актуализируют на заседаниях штаба по благоустройству.

Всего с начала года ямочным ремонтом и большими картами в городском округе восстановили 132 тысячи квадратных метров дорог. Чтобы представить масштаб: это сопоставимо почти с двумя с половиной Дворцовыми площадями в Санкт-Петербурге или пятью с половиной Красными площадями в Москве. К укладке горячего асфальтобетона подрядчики приступили во второй половине апреля. На сегодня объёмы ремонта превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 20–25%.

Большой объём пришёлся на проспекты Мира и Коммунистический, улицы Ленина, Комсомольскую, Горького и Пуркаева и другие магистрали. Дорожники также охватили планировочные районы и сёла муниципалитета. С мая техника зашла в Хомутово, Лиственничное, Ново-Александровск и Березняки, а сейчас ремонт завершается в Синегорске.

Нечепуренко отметил, что параллельно ведётся мелкий ямочный ремонт по улице Дзержинского от Буюклы до Поповича. В планах – участки Амурской, Комсомольской и Ленина, по улице Сахалинской в районе Физкультурной обновят покрытие небольшой картой. Мониторинг дорог ведут каждый день.

Кроме того, ремонт большими картами запланирован на улице Пуркаева на участке от Комсомольской до заезда к ТЦ «Столица», а также на разворотной площадке у кладбищенского комплекса №2 «Ласточка». Производство горячего асфальтобетона на заводе продлится ориентировочно до начала ноября, пока позволяют погодные условия. При переходе среднесуточных температур через нулевую отметку дорожные службы начнут применять литой асфальт.