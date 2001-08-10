В Южно-Сахалинске демонтируют летнее цветочное оформление улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МБУ «Зелёный город» убирает на зимнее хранение элементы летнего оформления городских пространств. Работы охватывают ключевые магистрали и зоны отдыха: Коммунистический проспект, улицу Горького и проспект Победы. Эти меры позволяют сохранить муниципальное имущество и подготовить городские пространства к зиме. Всего уберут около двухсот кашпо и вазонов: более 100 навесных и около 90 напольных.
Как рассказали ТИА «Острова» в МБУ «Зелёный город», директор предприятия Алексей Фалей отметил, что соблюдение агротехнических сроков – залог качественного озеленения в следующем сезоне. Работы проводят заблаговременно: с наступлением холодов завершился жизненный цикл однолетних растений, они утратили декоративность. Своевременный демонтаж позволяет сохранить ухоженный облик города – это вопрос не только эстетики, но и защиты городской инфраструктуры.
Озеленение островной столицы строится на научном подходе. Из-за резких перепадов температур и высокой ветровой нагрузки в вазонах и кашпо используют однолетние культуры. Одной из основ цветочных композиций этого сезона стала бегония, показавшая высокую устойчивость к особенностям микроклимата Южно-Сахалинска.
Фалей пояснил, что с наступлением холодов ёмкости могут деформироваться: попавшая внутрь вода замерзает, и материал постепенно разрушается. Поэтому вазоны вывозят, удаляют грунт, тщательно промывают с дезинфицирующими средствами и убирают на хранение до следующего года. Это позволяет поддерживать высокое качество благоустройства без дополнительных бюджетных расходов на закупку новой тары.
Системная работа по озеленению принесла Южно-Сахалинску признание на федеральном уровне: в 2026 году столица островного региона названа самым зелёным городом России по версии Агентства стратегических инициатив. Сегодня на территории городского округа – почти 8 тысяч гектаров зелёных насаждений и 80 благоустроенных общественных пространств.
Глава Ассоциации ТОС, член Общественного совета Южно-Сахалинска Анна Григорьева считает бережное отношение к сезонному декору признаком зрелости городского сообщества. По её словам, демонтаж вазонов – проявление хозяйской рачительности: в местном климате каждый элемент инфраструктуры требует защиты. Жители относятся к этим работам с пониманием.
Подготовка летнего декора к хранению займёт два-три дня. В работах задействованы несколько сотрудников и спецтехника для перемещения крупногабаритных объектов. Следующий этап озеленения стартует весной, как только установятся устойчивые положительные температуры.
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