Тихоокеанское
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16:36, | Новости общества Сахалина и Курил

В западной части проспекта Победы временно ограничат движение транспорта

В западной части проспекта Победы временно ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В западной части проспекта Победы временно ограничат движение транспорта. Ограничения затронули два участка и связаны с обустройством инженерных коммуникаций.

На первом участке пр. Победы – от ул. Железнодорожной до ул. Сентябрьской - проводятся работы по прокладке газовых сетей. Они продлятся до 19 октября.

На втором участке пр. Победы - от ул. Железнодорожной до ул. Анивской - бригада восстанавливает ливневую канализацию. Работы продлятся до 13 ноября.

Объезд возможен по пер. Солнечному, ул. Западной и ул. Учительской. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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