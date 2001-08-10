Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В западной части проспекта Победы временно ограничат движение транспорта. Ограничения затронули два участка и связаны с обустройством инженерных коммуникаций.

На первом участке пр. Победы – от ул. Железнодорожной до ул. Сентябрьской - проводятся работы по прокладке газовых сетей. Они продлятся до 19 октября.

На втором участке пр. Победы - от ул. Железнодорожной до ул. Анивской - бригада восстанавливает ливневую канализацию. Работы продлятся до 13 ноября.

Объезд возможен по пер. Солнечному, ул. Западной и ул. Учительской. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.