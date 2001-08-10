Воспитанники детского сада Южно-Сахалинска учатся бережному отношению к природе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школах и детских садах Южно-Сахалинска продолжается цикл мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения.
Формат встреч адаптируют под возраст ребят. В школах областного центра для учеников организуют классные часы, лекции, викторины и практические исследования. В дошкольных учреждениях знакомство с основами экологии проходит в игровой форме и через творчество.
Очередная полезная акция состоялась в детском саду №48 «Малыш». Занятие началось с просмотра мультфильмов «Как растёт дерево» и «Как делают бумагу». Воспитанники познакомились с полным циклом создания печатных изданий – от семечка в лесу до готовых страниц любимой книги – и обсудили, почему так важно беречь «зелёные лёгкие» планеты.
Новые знания дети закрепили на практике. Вместе с педагогами они изготовили яркий контейнер для сбора макулатуры с призывом «Сдаём бумагу – спасаем деревья». Теперь в детском саду действует собственный пункт приёма вторсырья, куда можно поместить использованные листы, чтобы далее отправить их на переработку.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, в детском саду также заработала мастерская «Книжкина больница». Вместе с воспитателями малыши восстанавливали потрёпанные страницы и укрепляли корешки любимых изданий. Такой кропотливый труд с юных лет наглядно учит ребят беречь вещи и окружающую среду.
Экологические занятия в учреждениях образования областного центра организуют на постоянной основе с активным участием детей, педагогов и родителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Эксперты назвали МТС лидером по строительству частных мобильных сетей в России
09:03 Сегодня Продажи электромобилей в России выросли на 42 процента за девять месяцев
10:27 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск – Холмск автомобиль вылетел в кювет
09:35 Сегодня Житель Владивостока обманывал женщин по всей России выдавая себя за моряка
11:09 2 Октября На Сахалине задержали 27-летнего мужчину за прогулки в форме автоинспектора
10:48 1 Октября В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
14:58 2 Октября На Сахалине военнослужащие ВВО осваивают методику стрельбы из АК-74
18:01 2 Октября Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
Выбор редакции
- 17:37 Сегодня Музей книги Чехова приглашает на выставку "Северный рай"
- 11:40 Вчера Выставка "Кочующий музей: мотивы Севера" откроется в Южно-Сахалинске
- 09:40 Вчера Сахалинцам предлагают позаботиться о своём психологическом здоровье
- 11:16 6 Октября По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине помогают молодёжи начать карьеру в регионе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?