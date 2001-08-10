Воспитанники детского сада Южно-Сахалинска учатся бережному отношению к природе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах и детских садах Южно-Сахалинска продолжается цикл мероприятий, направленных на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

Формат встреч адаптируют под возраст ребят. В школах областного центра для учеников организуют классные часы, лекции, викторины и практические исследования. В дошкольных учреждениях знакомство с основами экологии проходит в игровой форме и через творчество.

Очередная полезная акция состоялась в детском саду №48 «Малыш». Занятие началось с просмотра мультфильмов «Как растёт дерево» и «Как делают бумагу». Воспитанники познакомились с полным циклом создания печатных изданий – от семечка в лесу до готовых страниц любимой книги – и обсудили, почему так важно беречь «зелёные лёгкие» планеты.

Новые знания дети закрепили на практике. Вместе с педагогами они изготовили яркий контейнер для сбора макулатуры с призывом «Сдаём бумагу – спасаем деревья». Теперь в детском саду действует собственный пункт приёма вторсырья, куда можно поместить использованные листы, чтобы далее отправить их на переработку.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, в детском саду также заработала мастерская «Книжкина больница». Вместе с воспитателями малыши восстанавливали потрёпанные страницы и укрепляли корешки любимых изданий. Такой кропотливый труд с юных лет наглядно учит ребят беречь вещи и окружающую среду.

Экологические занятия в учреждениях образования областного центра организуют на постоянной основе с активным участием детей, педагогов и родителей.