Педагоги из Южно-Сахалинска стали лучшими на конкурсе методических команд Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две команды педагогов из Южно-Сахалинска одержали победу в первом конкурсе методических команд Дальнего Востока. Сахалинскую область представили сборные учителей и руководителей учреждений образования городского округа «Островные навигаторы» и «Капибары», ставшие лучшими по итогам интенсивных состязаний.

Команда «Островные навигаторы» объединила учителя английского языка Полину Рубан (лицей №1), учителя английского языка Ольгу Шабалову (гимназия №1) и директора школы №6 Наталью Бровкину. В состав «Капибар» вошли заместитель директора лицея №1 и учитель физики Галина Вялкова, учитель математики Денис Коканов (школа №8) и учитель математики и физики Анастасия Лебедева (школа №8).

Конкурс задумали как площадку для обмена опытом между методистами – это должно способствовать повышению качества образования в регионах. Всего от учреждений ДФО подали 125 заявок. Испытания включали несколько этапов: на заочном участники занимались экспертной оценкой уроков, в очном полуфинале во Владивостоке сосредоточились на предметных компетенциях и решении практических ситуаций.

Успешное прохождение первых двух этапов вывело сахалинские команды в финал среди участников Дальневосточного федерального округа. Он состоялся в Москве, где собрались 12 сильнейших команд.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, Полина Рубан отметила, что конкурс стал настоящим открытием команды – «Островные навигаторы» объединили три школы, участники сплотились и придумали много новых идей, которые смогут реализовать на уровне города, а возможно, и области. Командная работа стала самым большим достижением конкурса.

В финале педагоги представили домашние наработки и провели открытые уроки по школьным предметам. Ещё одним раундом стала презентация плана методической работы объединения с учётом условий организаторов. Идеи островных педагогов признали лучшими. На церемонии награждения в Национальном центре «Россия» команды «Капибары» и «Островные навигаторы» вошли в пятёрку победителей.

Галина Вялкова рассказала, что сначала назвали «Островных навигаторов» – зал ликовал. А когда повторно объявили, что победителем стала ещё одна команда Сахалинской области, участники поняли, что речь о них. На глазах были слёзы, волнение и особое удовлетворение от того, что работа была по достоинству оценена.

Суперфинал конкурса методических команд состоится в декабре. Детали следующего этапа организаторы держат в секрете. Известно, что во время испытаний с командами будут работать федеральные наставники.