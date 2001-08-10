МТС поможет обеспечить связью удалённые территории Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания) сообщает о запуске специального решения для обеспечения мобильной связью удаленных и малонаселенных территорий. Быстровозводимая многофункциональная опора способна обеспечить автономную работу базовой станции без подключения к центральным электросетям. Решение было представлено на форуме «Цифровые решения» в Москве.

Многофункциональная опора оснащена климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, позволяющим обеспечить устойчивую связь вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности. Опора собирается за три часа силами трех человек и краном автоманипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл повторяется.

Кроме того, к началу 2027 года МТС планирует поставить в регионы России, в том числе – на Дальний Восток, первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на малонаселенных и удаленных территориях. АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

«Учитывая островное положение Сахалина, его сложный рельеф, сейсмоактивность и удалённость от сетей электроснабжения, быстровозводимые опоры или аэромобильные комплексы связи могут быть особенно востребованы. Они позволяют развернуть сети связи в труднодоступных районах для проведения поисково-спасательных операций, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения мобильным интернетом на рыбопромысловых участках в период путины, а также для работников добывающих предприятий и жителей вахтовых посёлков», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарёв.