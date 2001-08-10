Сахалинские операторы дронов учатся пилотировать на высоких скоростях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» с операторами БПЛА гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа прошли практические полёты на FPV-дронах.

Перед началом работы в поле военнослужащие прошли подготовку в классе: освоили управление дронами на компьютерных симуляторах, а также сборку, настройку и прошивку аппаратов.

Трассы для полётов имитируют сложный рельеф, лесной массив и городскую застройку – от густых зарослей до узких проходов между макетами зданий. Здесь операторы учатся пилотировать дроны на высоких скоростях, вести разведку местности, выявлять позиции условного противника и преодолевать препятствия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, особое внимание уделяется работе в условиях радиоэлектронной борьбы. Инструкторы – участники специальной военной операции – моделируют помехи, потерю сигнала и другие нештатные ситуации, чтобы подготовить операторов к реальному бою.

Военнослужащие также учатся действовать в связке со штурмовыми группами: FPV-дрон ведёт разведку, корректирует огонь и при необходимости выступает средством поражения. Занятия проводятся с учётом боевого опыта, полученного в зоне СВО. По итогам практических полётов военнослужащие сдают зачёты на точность поражения целей и скорость прохождения трассы. Полученные навыки личный состав закрепит в ходе дальнейшей боевой подготовки.