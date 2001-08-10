Тихоокеанское
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12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие ВВО учатся преодолевать штурмовую полосу препятствий

На Сахалине военнослужащие ВВО учатся преодолевать штурмовую полосу препятствий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине преодолевают штурмовую полосу препятствий.

Дистанцию бойцы проходят в полной боевой экипировке в составе боевой двойки. Под руководством ветеранов специальной военной операции они отрабатывают тактические приёмы передвижения по полю боя, прикрывая товарищей.

В ходе движения боевым группам необходимо преодолеть разрушенные стены, бетонные блоки, деревянные заборы, завалы и узкие проходы. Инструкторы следили за правильностью действий бойцов, оценивали слаженность группы и фиксировали результаты в рабочих документах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись средства имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы. Это позволяло бойцам привыкать к шуму боя, дыму и внезапным изменениям обстановки.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Цыган» отметил, что штурмовая полоса – это не просто бег с препятствиями. Здесь важно всё: как ты движешься, как прикрываешь товарища, как быстро принимаешь решение. Опыт, полученный на передовой, помогает готовить бойцов к реальным задачам. Полученные навыки военнослужащие продолжат закреплять в ходе дальнейших занятий по боевой подготовке.

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