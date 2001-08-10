На Сахалине военнослужащие ВВО учатся преодолевать штурмовую полосу препятствий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине преодолевают штурмовую полосу препятствий.

Дистанцию бойцы проходят в полной боевой экипировке в составе боевой двойки. Под руководством ветеранов специальной военной операции они отрабатывают тактические приёмы передвижения по полю боя, прикрывая товарищей.

В ходе движения боевым группам необходимо преодолеть разрушенные стены, бетонные блоки, деревянные заборы, завалы и узкие проходы. Инструкторы следили за правильностью действий бойцов, оценивали слаженность группы и фиксировали результаты в рабочих документах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись средства имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и холостые боеприпасы. Это позволяло бойцам привыкать к шуму боя, дыму и внезапным изменениям обстановки.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Цыган» отметил, что штурмовая полоса – это не просто бег с препятствиями. Здесь важно всё: как ты движешься, как прикрываешь товарища, как быстро принимаешь решение. Опыт, полученный на передовой, помогает готовить бойцов к реальным задачам. Полученные навыки военнослужащие продолжат закреплять в ходе дальнейших занятий по боевой подготовке.