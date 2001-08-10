Программа льготного кредитования промышленной роботизации заработает активнее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России. Банк уже прорабатывает пилотные сделки и готов принимать новые заявки от предприятий на финансирование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных решений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«Промышленная роботизация – современный и востребованный инструмент повышения производительности и способ решения проблемы дефицита кадров. По данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос еще более чем в четыре раза — с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны. Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием», – сообщил Денис Бортников.
Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений. Для проектов в большинстве регионов ставка составляет 5% годовых, в воссоединенных регионах — 3%. Срок финансирования — до пяти лет, льготные условия действуют до трех лет.
Финансирование можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты по модернизации производственных и складских мощностей.
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