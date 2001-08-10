У Восточной гимназии появится безопасная площадка для высадки школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовали работы по обустройству площадки для высадки детей у Восточной гимназии. Решение приняли по запросу родителей и педагогов при поддержке администрации города. Подрядчиком выступила компания «Транслайн».

Ранее подвоз детей осуществлялся с улицы Южно-Сахалинской: родители за короткое время высаживали ребёнка, после чего дети фактически оказывались на проезжей части. Новая площадка призвана сделать путь в школу безопасным.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, директор Восточной гимназии Анастасия Иванова отметила, что родители обратились с запросом обустроить площадку с другой стороны и обезопасить путь детей в школу. Администрация города поддержала инициативу, и коллектив гимназии благодарен, что его услышали.

Сегодня начались работы по расчистке участка вдоль ограждения гимназии, где располагались зелёные насаждения. Представитель подрядной организации ООО «Транслайн» Антон Скорик уточнил, что администрация приняла решение благоустроить площадку с южной стороны школы. Уже работает техника, параллельно снимают плодородный слой. Здесь будет облегчённая дорожная одежда, так как на участке много коммуникаций. Затем завезут щебёнку, приступят к асфальтированию и озеленению.

Родительское сообщество поддерживает изменение схемы подвоза детей. Южносахалинка Марина Маслова поделилась, что переживала за безопасность своего ребёнка и рада, что администрация откликнулась на просьбы. Работы планируют завершить до конца октября – начала ноября в зависимости от погодных условий.