МТС подключает искусственный интеллект к защите пожилых сахалинцев от телефонных аферистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет о запуске новой опции для комплексной защиты абонентов: теперь они смогут бесплатно получать СМС и push-уведомления, если пожилому близкому позвонит мошенник. Это позволит вовремя вмешаться и помочь родственнику, пока тот не успел перевести деньги или сообщить личные данные злоумышленнику.
Новая функция бесплатна для всех пользователей МТС. Для её подключения нужно создать семейную группу в приложении «Мой МТС», а затем добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если во время звонка этому человеку система распознаёт признаки мошенничества, организатор автоматически получит уведомление с предупреждением и информацией, кому и когда поступил нежелательный звонок. Этого будет достаточно, чтобы сразу связаться с родственником и предупредить его о потенциальном обмане.
Новая функция работает на базе технологий сервиса «МТС Защитник». С января по август 2026 года с его помощью было предотвращено более 85 млн нежелательных звонков для пользователей в возрасте 65+. Чаще всего мошенники звонили пожилым людям от лица социальных служб, пенсионных фондов и организаций, оказывающих коммунальные услуги.
«Проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна: только за лето 2026 года сервис «Защитник» заблокировал почти 4 миллиона нежелательных звонков в адрес жителей Сахалинской области. Поэтому мы постоянно улучшаем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание нежелательных вызовов. Новое решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются войти в доверие к пожилым людям. Новая опция станет еще одной мерой защиты для самых уязвимых категорий граждан», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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