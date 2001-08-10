16:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайском округе подвели итоги летней оздоровительной кампании 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском муниципальном округе подвели итоги летней оздоровительной кампании 2026 года. За лето в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 864 ребенка.
Итоги кампании обсудили на заседании межведомственной комиссии в администрации округа. Как отмечалось на заседании, все организации, задействованные в летнем отдыхе детей, своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения.
Всего на базе школ, учреждений культуры и спорта работали 13 лагерей с дневным пребыванием. Среди отдохнувших — 261 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, 128 детей из многодетных семей, 27 детей-сирот, 27 детей с ограниченными возможностями здоровья, четыре ребенка-инвалида, 25 детей участников СВО и 13 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
По итогам трех смен выраженный оздоровительный эффект отмечен у 83,3% детей. Случаев заболеваемости и травм во время кампании не зарегистрировано. Кроме того, на территории округа прошел оздоровление 31 ребенок из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Еще 112 детей отдохнули за пределами муниципалитета. Из них 65 побывали в лагерях «Чайка», «Юбилейный» и «Лесное озеро», 28 — в палаточном лагере «Сахалинская Звезда», еще 19 — во всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок».
Для участников летних смен также организовали экскурсии в Южно-Сахалинск и Смирных.
Отдельным направлением летней кампании стала трудовая занятость подростков. В округе работали 34 трудовые бригады, в которых были заняты 230 детей.
По итогам муниципального конкурса «Лучший летний лагерь Поронайского муниципального округа — 2026» победителем признан лагерь, работавший на базе Детской школы искусств.
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