В Поронайском округе подвели итоги летней оздоровительной кампании 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском муниципальном округе подвели итоги летней оздоровительной кампании 2026 года. За лето в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 864 ребенка.

Итоги кампании обсудили на заседании межведомственной комиссии в администрации округа. Как отмечалось на заседании, все организации, задействованные в летнем отдыхе детей, своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения.

Всего на базе школ, учреждений культуры и спорта работали 13 лагерей с дневным пребыванием. Среди отдохнувших — 261 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, 128 детей из многодетных семей, 27 детей-сирот, 27 детей с ограниченными возможностями здоровья, четыре ребенка-инвалида, 25 детей участников СВО и 13 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

По итогам трех смен выраженный оздоровительный эффект отмечен у 83,3% детей. Случаев заболеваемости и травм во время кампании не зарегистрировано. Кроме того, на территории округа прошел оздоровление 31 ребенок из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Еще 112 детей отдохнули за пределами муниципалитета. Из них 65 побывали в лагерях «Чайка», «Юбилейный» и «Лесное озеро», 28 — в палаточном лагере «Сахалинская Звезда», еще 19 — во всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок».

Для участников летних смен также организовали экскурсии в Южно-Сахалинск и Смирных.

Отдельным направлением летней кампании стала трудовая занятость подростков. В округе работали 34 трудовые бригады, в которых были заняты 230 детей.

По итогам муниципального конкурса «Лучший летний лагерь Поронайского муниципального округа — 2026» победителем признан лагерь, работавший на базе Детской школы искусств.