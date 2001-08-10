За неделю наряды вневедомственной охраны Сахалина выезжали по сигналу «Тревога» 87 раз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшую неделю наряды вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Сахалинской области 87 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». В 14 случаях группы задержания оперативно реагировали на срабатывание кнопок тревожной сигнализации, предназначенных для экстренного вызова правоохранителей.
В ходе несения службы на охраняемых объектах росгвардейцы задержали четверых правонарушителей. Один из них был задержан за мелкое хищение чужого имущества. Еще 19 человек были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны на маршрутах патрулирования. Основная часть выявленных нарушений связана с несоблюдением правил дорожного движения и нарушением общественного порядка.
Один из характерных примеров работы группы задержания отмечен в Охе. В темное время суток 26 сентября сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на автомобиль, который двигался по одной из городских улиц без включенных световых приборов. Росгвардейцы остановили транспортное средство. У водителя отсутствовали документы на право управления автомобилем. Кроме того, от мужчины исходил резкий запах алкоголя, его речь была несвязной, а походка — неустойчивой, что указывало на возможные признаки опьянения. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Позднее установлено, что за рулем находился 41-летний житель Охи, ранее лишенный права управления транспортными средствами.
Всего за отчетный период сотрудники вневедомственной охраны задержали 23 правонарушителей.
Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно несут службу, осуществляя охрану общественного порядка на подконтрольных объектах и маршрутах патрулирования, а также защищая имущество граждан и организаций от противоправных посягательств.
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