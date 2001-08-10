Сахалинка Валентина Азаренко отметила 90-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, представители городского совета ветеранов и компании «Газпром трансгаз Томск» поздравили Валентину Васильевну Азаренко, несовершеннолетнюю узницу концлагерей, с 90-летием. Ветерану вручили поздравительный адрес от имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, цветы и подарки. Ей пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Валентина Васильевна родилась 25 сентября 1936 года в Брянской области. Её детство омрачили трагические события Великой Отечественной войны: в апреле 1943 года, когда ей было шесть лет, семью насильно угнали в Германию, и она находилась в концлагере. После окончания войны семья вернулась на Родину.

В 1952 году Валентина Васильевна поступила во Владимирский библиотечный техникум. По распределению её направили на Сахалин – там она начала трудовой путь в библиотечной системе Горнозаводска. Здесь же вышла замуж и родила двоих сыновей.

В 1968 году семья переехала в Южно-Сахалинск. Валентина Васильевна работала в трестах «Сахалинстройматериалы» и «Сахалиншахтострой», параллельно получив дополнительное образование по специальности «экономика и планирование лесного хозяйства» в лесотехникуме.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, несмотря на почтенный возраст, Валентина Васильевна ведёт активную общественную деятельность. Она участвует в патриотическом воспитании молодёжи и занимается сохранением исторической памяти – за это неоднократно отмечена грамотами и благодарностями губернатора Сахалинской области.

За многолетнюю и добросовестную работу Валентина Васильевна награждена медалью «Ветеран труда», имеет ведомственные почётные грамоты и благодарности. Как несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей она удостоена медали «Непокорённые» за стойкость и верность Родине, а также юбилейных медалей в честь Дня Победы.