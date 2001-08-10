Сахалинка Валентина Азаренко отметила 90-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, представители городского совета ветеранов и компании «Газпром трансгаз Томск» поздравили Валентину Васильевну Азаренко, несовершеннолетнюю узницу концлагерей, с 90-летием. Ветерану вручили поздравительный адрес от имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, цветы и подарки. Ей пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
Валентина Васильевна родилась 25 сентября 1936 года в Брянской области. Её детство омрачили трагические события Великой Отечественной войны: в апреле 1943 года, когда ей было шесть лет, семью насильно угнали в Германию, и она находилась в концлагере. После окончания войны семья вернулась на Родину.
В 1952 году Валентина Васильевна поступила во Владимирский библиотечный техникум. По распределению её направили на Сахалин – там она начала трудовой путь в библиотечной системе Горнозаводска. Здесь же вышла замуж и родила двоих сыновей.
В 1968 году семья переехала в Южно-Сахалинск. Валентина Васильевна работала в трестах «Сахалинстройматериалы» и «Сахалиншахтострой», параллельно получив дополнительное образование по специальности «экономика и планирование лесного хозяйства» в лесотехникуме.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, несмотря на почтенный возраст, Валентина Васильевна ведёт активную общественную деятельность. Она участвует в патриотическом воспитании молодёжи и занимается сохранением исторической памяти – за это неоднократно отмечена грамотами и благодарностями губернатора Сахалинской области.
За многолетнюю и добросовестную работу Валентина Васильевна награждена медалью «Ветеран труда», имеет ведомственные почётные грамоты и благодарности. Как несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей она удостоена медали «Непокорённые» за стойкость и верность Родине, а также юбилейных медалей в честь Дня Победы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 10:57 Вчера В парке Гагарина высадили ещё 13 молодых деревьев
- 16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
- 10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
- 12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?