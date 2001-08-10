Более 117 тысяч южносахалинцев планируют привить от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прививочная кампания от гриппа стартовала в регионе в начале сентября. В Южно-Сахалинске планируют вакцинировать более 117 тысяч человек. Прививку можно сделать в городских поликлиниках, также медицинские бригады выезжают на предприятия.

Сегодня прививку от гриппа получили более 100 сотрудников администрации города. Вакцинацию проводят специалисты Центральной поликлиники Южно-Сахалинска. Перед процедурой медработник осматривает пациента, выясняет наличие хронических заболеваний и аллергических реакций. Прививку делают только при отсутствии противопоказаний и симптомов недомогания.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, директор департамента социальной политики Эльвира Юркова пригласила все предприятия и организации, независимо от формы собственности, стать частью кампании и сделать прививки на рабочем месте. Это удобно для сотрудников и помогает сформировать коллективный иммунитет до начала сезона заболеваемости. Для организации выездной вакцинации работодателям нужно обратиться в департамент социальной политики по телефону 300-722 (доб. 2). Специалисты отмечают, что сентябрь – наиболее подходящее время для процедуры.

В рамках кампании также ведут информационную работу с населением. Жителям рассказывают о мерах профилактики гриппа и ОРВИ – гигиене, защите от сезонных заболеваний и своевременной вакцинации. Разъясняют преимущества иммунопрофилактики: почему прививка – самый эффективный способ защиты, как она снижает риск заболевания и тяжёлых осложнений, помогает сформировать коллективный иммунитет.

Сотрудник администрации Елена Спецнадель отметила, что делает прививку из года в год и не болеет. По её словам, вакцинация помогает оставаться здоровыми в период обострения, а выездной формат удобен – можно привиться без отрыва от производства. Начальник отдела департамента землепользования Ксения Мамаева рассказала, что прививается регулярно и ежегодно прививает детей. На собственном опыте она подтверждает: прививка защищает от вирусных заболеваний, и удобно, что её можно сделать на рабочем месте.

Южносахалинцы могут записаться на прививку по телефону 1300, у лечащего врача или при обращении в медучреждение. Вакцинация бесплатная. Как сообщает министерство здравоохранения региона, привиться можно в любой городской поликлинике по графику работы. Кроме того, в областном центре открыты дополнительные пункты вакцинации – в ТДЦ «Столица» и ТЦ «Дом торговли». В будние дни они работают с 11:00 до 18:00, в выходные – с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.