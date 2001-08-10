20-метровая ель с зеркальными панелями появится на площади Победы в Южно-Сахалинске к Новому году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают световое оформление центральных улиц и готовятся к новогодним праздникам. На опорах освещения начали менять световые консоли, а на площади Победы к Новому году появится необычная ель.
Сейчас ведут демонтаж старых конструкций. Он уже завершён на улицах Горького, Больничной, Емельянова, Пуркаева и Тихоокеанской. Активные работы идут на улице Есенина, после чего специалисты перейдут на Комсомольскую и Сахалинскую. До конца текущего года новые консоли установят на площади Победы. Световые конструкции выполнены в едином стиле с ранее размещёнными элементами на улицах Горького и проспекта Победы. Также прорабатываются архитектурные решения для других улиц областного центра.
В этом году южносахалинцев и гостей города порадует новая новогодняя ель на площади Победы. Её высота – 20 метров. Эскиз и чертежи разработали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства. Основа ели – зеркальные панели и белая хвоя, поверх которых разместят световые звёзды и снежинки. Завершает конструкцию шатёр из гирлянд, а вершину украсит объёмная снежинка.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова отметила, что это интересная дизайнерская работа. Благодаря зеркальным панелям снежинки создадут дополнительный объём и визуальный эффект.
Работы по световому оформлению улиц направлены на создание единого праздничного облика областного центра. Новогоднее украшение Южно-Сахалинска – важный элемент формирования комфортной городской среды. Это одно из приоритетных направлений администрации города и мэра Сергея Надсадина. Развитие направления поддерживает губернатор Валерий Лимаренко, уделяющий особое внимание благоустройству областного центра, в том числе за счёт светового и праздничного оформления.
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