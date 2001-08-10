МТС точнее и быстрее определяет мошеннические звонки

Агентство TelecomDaily провело проверку антифрод-систем российских мобильных операторов. Эксперты воссоздавали типичные разговоры с телефонными аферистами и замеряли, как быстро и точно оператор вычисляет опасный сценарий. Лучший результат по обоим показателям показала МТС. Второе место занял «Т-Мобайл», третье – «Билайн».

В тестировании участвовали шесть операторов: четыре крупнейших сотовых и два банковских MVNO. МТС распознала 63% мошеннических диалогов – это максимум среди участников. У «Т-Мобайла» показатель составил 61,5%, у «Билайна» – 18,7%, у «Мегафона» – 15,3%, у «СберМобайла» – 7,7%. T2 срабатываний антифрода прямо во время разговора не продемонстрировал.

По скорости МТС также впереди – в среднем 31 секунда на распознавание опасного диалога. «Т-Мобайл» затрачивает 32 секунды, «Билайн» – 39, «Мегафон» – 43, «СберМобайл» – 67.

Срабатыванием системы считали два варианта: абонент получал голосовое предупреждение прямо во время разговора либо соединение обрывалось принудительно. Предупреждение практикуют три оператора из шести – здесь лидирует МТС: 63% абонентов, до которых дозвонились, были предупреждены. Среди тех, кто разрывает соединение, лучший результат у «Т-Мобайла» – 51,9% дошедших звонков.

Лучше всего антифрод-системы распознают «медицинскую» схему с заменой полиса ОМС (77,8%) и фиктивную курьерскую доставку (70,4%). Сложнее всего пришлось со звонками от имени службы безопасности банка – с сообщением об утечке данных или заявке на кредит. Такие сценарии детектировались лишь в 31,6% случаев.

Как рассказали ТИА «Острова» в TelecomDaily, исследование проводили с 16 июня по 5 июля 2026 года. Всего сделали 1440 звонков – по 240 на каждого оператора, география охватывала всю Россию. Использовали восемь самых популярных схем социальной инженерии. Чтобы проверить весь арсенал защиты, звонили на номера с подключёнными сервисами: «Защитник+» у МТС, «Моя безопасность PRO» у «Билайна», «Моя безопасность+» у «Мегафона», «Т-Защита» с «Защитой звонков» и «Нейрощитом» у «Т-Мобайла», «Хранитель» у «СберМобайла» и платформа SafeWall у T2.