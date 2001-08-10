Агрофестиваль "Своё Родное Островное" пройдёт в Южно-Сахалинске 3 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области приглашает всех любителей свежих и качественных продуктов на традиционный осенний агрофестиваль «Своё Родное Островное-2026». Он пройдёт 3 октября 2026 года с 09:00 до 16:00 на верхней ярмарочной площади по улице Горнолыжная, юго-восточнее стадиона «Спартак».
Гостей ждёт большая площадка, где соберутся местные производители: сельхозпредприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы, огородники и ремесленники. Можно будет найти картофель и овощи, мясную и молочную продукцию, рыбу, мёд, ягоду, кулинарию, декоративные растения, изделия ручной работы и многое другое.
В деловой зоне эксперты проконсультируют по вопросам господдержки, повышения плодородия почв, семеноводства, защиты растений и приобретения сельхозтехники в лизинг. Это возможность получить ответы на важные вопросы и узнать о новых мерах поддержки для фермеров и ЛПХ.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, подготовлена насыщенная развлекательная программа: выступления творческих коллективов, мастер-классы для взрослых и детей, тематические фотозоны. Также состоится награждение победителей регионального смотра-конкурса «Сахалинское качество-2026». Бессменный партнёр мероприятия – сахалинский филиал АО «Россельхозбанк».
Чтобы добраться до площадки было удобно, будут работать бесплатные шаттлы. Автобусы будут курсировать с интервалом 20–30 минут от остановки Площади Победы рядом с парковкой и доставлять к ярмарочной площадке, а затем возвращать обратно. В день фестиваля организуют одностороннее движение с севера на юг по улице Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого.
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