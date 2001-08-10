В Южно-Сахалинске прошёл специальный показ фильма о педагоге Льве Выготском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках VII образовательного форума ЮСОФ в малом зале ККЗ «Октябрь» состоялся специальный показ художественного фильма «Выготский». Мероприятие объединило учителей, руководителей школ, советников по воспитанию, студентов и родителей.
Перед началом сеанса к участникам по видеосвязи обратился соавтор идеи и сопродюсер картины, педагог Александр Адамский. Он рассказал, что работа над фильмом велась около восьми лет, а основой для сценария стали личные архивы и беседы с внучкой учёного Еленой Кравцовой. Картина уже получила признание на 48-м Московском международном кинофестивале.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, камерный формат зала позволил организовать дискуссию после просмотра. Заместитель директора департамента Светлана Захарова отметила, что фильм показывает Льва Выготского не просто как учёного, чьи теории лежат в основе современной педагогики, но и как человека, увлечённого своим делом. Важно, что участники смогли обменяться мнениями – каждый педагог видит в этой истории свои профессиональные смыслы.
Советник директора по воспитанию восточной гимназии Григорий Шангараев подчеркнул, что такие встречи помогают специалистам сверять ориентиры. По его словам, сегодня перед педагогами стоит схожая с эпохой Выготского задача – воспитание личности, готовой к жизни в меняющемся мире. Директор восточной гимназии Анастасия Иванова напомнила о значимости концепции «зоны ближайшего развития»: подход, смещающий фокус с заучивания фактов на сотрудничество наставника и ученика, остаётся актуальным и сегодня. Организаторы отметили, что использование кино в профессиональной среде помогает сплотить педагогическое сообщество и обсудить современные методики воспитания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 10:57 Вчера В парке Гагарина высадили ещё 13 молодых деревьев
- 16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
- 10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
- 12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?