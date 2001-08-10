Тихоокеанское
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11:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине поражают воздушные цели на тренажёре

Военнослужащие на Сахалине поражают воздушные цели на тренажёре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на Сахалине в рамках курса подготовки стрелков-зенитчиков поражают воздушные цели на современном электронном тренажёре ПЗРК «Игла». Занятия проходят на полигоне «Троицкий».

На этом комплексе можно обучать военнослужащих работе на всех современных переносных зенитно-ракетных комплексах, стоящих на вооружении российских войск. В ходе подготовки бойцы учатся уничтожать самолёты, вертолёты и средства воздушного нападения условного противника. Инструкторы учат будущих стрелков-зенитчиков правильно оценивать скорость и направление движения цели, а также визуально определять расстояние до объекта.

На данном этапе подготовки бойцы выполняют исключительно электронные пуски по целям, которые имитируют самолёты, вертолёты и беспилотники «противника».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ближайшее время военнослужащим предстоит выполнить боевые пуски ракет по осветительным минам, выпущенным из 120-мм миномёта «Сани». Стрельбы пройдут на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Успеновский».

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