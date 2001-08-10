Военнослужащие на Сахалине поражают воздушные цели на тренажёре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа на Сахалине в рамках курса подготовки стрелков-зенитчиков поражают воздушные цели на современном электронном тренажёре ПЗРК «Игла». Занятия проходят на полигоне «Троицкий».

На этом комплексе можно обучать военнослужащих работе на всех современных переносных зенитно-ракетных комплексах, стоящих на вооружении российских войск. В ходе подготовки бойцы учатся уничтожать самолёты, вертолёты и средства воздушного нападения условного противника. Инструкторы учат будущих стрелков-зенитчиков правильно оценивать скорость и направление движения цели, а также визуально определять расстояние до объекта.

На данном этапе подготовки бойцы выполняют исключительно электронные пуски по целям, которые имитируют самолёты, вертолёты и беспилотники «противника».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ближайшее время военнослужащим предстоит выполнить боевые пуски ракет по осветительным минам, выпущенным из 120-мм миномёта «Сани». Стрельбы пройдут на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Успеновский».