Тихоокеанское
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11:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня жители Южно-Сахалинска могут купить камбалу по 102 рубля за килограмм

Сегодня жители Южно-Сахалинска могут купить камбалу по 102 рубля за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 28 сентября, жители и гости Южно-Сахалинска могут приобрести доступную рыбу. Торговля осуществляется по нескольким адресам.

Камбалу по цене 102 рубля за килограмм продают:

- проспект Мира, 47А, магазин «Баловень» – с 12:00;

- Холмское шоссе, 5/6, магазин «Баловень» – с 12:00;

- планировочный район Ново-Александровск, улица 3-я Строительная, 4Б, магазин «Надежда» – с 12:00;

- планировочный район Луговое, улица Дружбы, 56 – с 12:00;

- магазин «Дом Морепродуктов», ТЦ «Еланский», Еланский проезд, 29 – с 15:00;

– магазин «Дом Морепродуктов», улица Поповича, 69Б – с 15:00.

Как рассказали ТИА «Острова» в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, ассортимент и объёмы продукции отличаются в каждой торговой точке. Актуальная информация публикуется в канале MAX департамента.

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