В СахОУНБ начал работу разговорный клуб английского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая встреча разговорного клуба английского языка «Ноу скрипт» состоялась в главной островной библиотеке 27 сентября. Занятие посвятили устной практике и преодолению языкового барьера.

В начале встречи участники вместе с преподавателем освежили азы грамматики – вспомнили правила построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в настоящем времени. После краткой теоретической справки гости перешли к активному общению.

Чтобы применить знания в ситуациях, приближенных к реальности, участники решали прикладные задачи: составляли список вещей для совместной поездки на море в большой компании, а также разрабатывали детальный план отдыха на выходной день, стараясь уместить все развлечения в строго обозначенный бюджет.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, следующая встреча клуба состоится 10 октября. Занятия рассчитаны на участников от 14 лет, владеющих английским на уровне не ниже А2 (Elementary). Забронировать место и уточнить детали можно по телефону 45-25-47.