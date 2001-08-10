Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2026
Сейчас 06:21
84,41|96,25
В Холмске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу гаджетов
11:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В СахОУНБ начал работу разговорный клуб английского языка

В СахОУНБ начал работу разговорный клуб английского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая встреча разговорного клуба английского языка «Ноу скрипт» состоялась в главной островной библиотеке 27 сентября. Занятие посвятили устной практике и преодолению языкового барьера.

В начале встречи участники вместе с преподавателем освежили азы грамматики – вспомнили правила построения утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в настоящем времени. После краткой теоретической справки гости перешли к активному общению.

Чтобы применить знания в ситуациях, приближенных к реальности, участники решали прикладные задачи: составляли список вещей для совместной поездки на море в большой компании, а также разрабатывали детальный план отдыха на выходной день, стараясь уместить все развлечения в строго обозначенный бюджет.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, следующая встреча клуба состоится 10 октября. Занятия рассчитаны на участников от 14 лет, владеющих английским на уровне не ниже А2 (Elementary). Забронировать место и уточнить детали можно по телефону 45-25-47.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?