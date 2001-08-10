Участник трудового фронта из Южно-Сахалинска Владимир Малашич отмечает 95-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня участнику трудового фронта Владимиру Семёновичу Малашичу исполняется 95 лет. С днём рождения юбиляра поздравили сотрудники департамента внутренней политики, вручив приветственный адрес от мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

В поздравлении говорится, что Владимир Семёнович принадлежит к поколению героев, чьи подвиги навсегда вписаны в историю. Его послевоенная судьба – летопись созидания и преданности делу, вдохновляющая будущие поколения. Опыт и мудрость юбиляра востребованы в просвещении молодёжи, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании, рассказали ТИА "Острова" в мэрии областного центра.

Владимир Малашич родился в 1931 году в селе Ново-Воздвиженка Чулымского района Новосибирской области. В том же году с родителями переехал на Сахалин. Семья жила в Ногликах, Александровске-Сахалинском, Тымовском, где он окончил школу. В годы войны его отец был председателем колхоза имени 1 Мая в том же районе. Его пример повлиял на выбор профессии Владимира Малашича. В 1955 году он окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, после чего работал агрономом в колхозе.

С 1983 года Владимир Семёнович возглавлял отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности обкома КПСС. В те годы в области ввели в действие птицефабрику имени 50-летия СССР и «Первомайскую», комбинат «Тепличный», свинокомплекс «Ленинское знамя», мясокомбинат, комбикормовый завод, реконструировали Южно-Сахалинский молочный комбинат.

Владимир Семёнович награждён орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, бронзовой и четырьмя серебряными медалями ВДНХ СССР. Он член областного общественно-политического движения «Сахалинская гвардия». Свой 95-й день рождения он встречает в кругу семьи. Вместе с супругой Гиттой Васильевной они вырастили троих детей. Сегодня их радуют четверо внуков и трое правнуков.