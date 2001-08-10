Мэр Южно-Сахалинска потребовал ускорить замену теплосети в 11-м микрорайоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл выездное совещание на месте внеплановых работ по замене участка тепловой сети на улице Емельянова. Глава города оценил ход восстановления трубопровода и поставил задачу максимально сократить сроки, чтобы подать тепло в дома 11-го микрорайона без задержек.
Во время гидравлических испытаний перед стартом отопительного сезона на трубопроводе выявили повреждения. Специалисты Сахалинской коммунальной компании вместе с департаментом городского хозяйства решили полностью заменить участок протяжённостью более 200 метров, чтобы не допустить аварий зимой.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, Сергей Надсадин отметил, что количество дефектов говорит о значительном износе трубы. Оставлять её нельзя – теплоцентраль обеспечивает теплом 11-й микрорайон, это порядка 40 многоквартирных домов. Мэр потребовал скорректировать график работ, чтобы срок исполнения был максимально приближен к 1 октября, и держит вопрос на контроле.
Глава города поручил курирующему вице-мэру Евгению Золотову обеспечить ежесуточный контроль за ходом работ, включая организацию в вечернее и ночное время до полного выполнения задач. Золотов добавил, что будут проанализированы графики подрядчика и рассмотрены возможности ночной смены, чтобы ускорить работы. Приоритет – замена участка теплотрассы, благоустройство отнесут на более поздние сроки.
Запуск всех систем теплоснабжения в городе начинается с 1 октября. Подача тепла в дома будет организована, когда среднесуточная температура наружного воздуха не превышает +8 градусов и продержится пять суток подряд.
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