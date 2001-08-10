В Южно-Сахалинске до конца года появится 15 километров освещённых улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В жилищном комплексе «Горизонт» завершили передачу объектов наружного освещения в муниципальную собственность. С 17 сентября дорожное освещение работает в штатном режиме.

Ранее сигналы от жителей о нестабильной работе уличных фонарей на территории ЖК поступали в муниципальный центр управления через аккаунты мэра и администрации в соцсетях. Профильные службы держали ситуацию на контроле.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, вице-мэр Евгений Золотов сообщил, что с прошлой недели объекты наружного освещения – более 3 километров сетей – перешли на баланс мэрии. Для обслуживания имущества и энергоснабжения администрация заключила договор с АО «Электросервис».

Застройщиком ЖК и всей инженерной инфраструктуры, включая освещение, выступало Сахалинское ипотечное агентство. После передачи сетей муниципалитету «Электросервис» оперативно запустил наружное освещение в районе.

Сегодня администрация ведёт активную работу по обустройству освещения в отдалённых районах – Хомутово, Октябрьском, Ново-Александровске, Новой Деревне и Березняках. Всего за текущий год в городском округе появится порядка 15 километров новых освещённых улиц.