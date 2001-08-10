В Южно-Сахалинске до конца года появится 15 километров освещённых улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В жилищном комплексе «Горизонт» завершили передачу объектов наружного освещения в муниципальную собственность. С 17 сентября дорожное освещение работает в штатном режиме.
Ранее сигналы от жителей о нестабильной работе уличных фонарей на территории ЖК поступали в муниципальный центр управления через аккаунты мэра и администрации в соцсетях. Профильные службы держали ситуацию на контроле.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, вице-мэр Евгений Золотов сообщил, что с прошлой недели объекты наружного освещения – более 3 километров сетей – перешли на баланс мэрии. Для обслуживания имущества и энергоснабжения администрация заключила договор с АО «Электросервис».
Застройщиком ЖК и всей инженерной инфраструктуры, включая освещение, выступало Сахалинское ипотечное агентство. После передачи сетей муниципалитету «Электросервис» оперативно запустил наружное освещение в районе.
Сегодня администрация ведёт активную работу по обустройству освещения в отдалённых районах – Хомутово, Октябрьском, Ново-Александровске, Новой Деревне и Березняках. Всего за текущий год в городском округе появится порядка 15 километров новых освещённых улиц.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 12:39 Сегодня Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
- 08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?