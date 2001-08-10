Вице-мэр Елена Фёдорова встретилась с жителями Ново-Александровска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ЦНК «Радуга» прошла традиционная встреча вице-мэра Южно-Сахалинска Елены Фёдоровой с жителями планировочного района Ново-Александровск. Открытый диалог длился более полутора часов. Во встрече участвовали руководители профильных структур администрации, депутаты Александр Гринберг и Сергей Замотаев, а также глава планировочного района Андрей Маясов.
Глава района представил отчёт об исполнении поручений предыдущих встреч. По просьбам жителей продлили работу автобусного маршрута №62 – крайние рейсы от ЦНК «Радуга» теперь отправляются в 20:26 и 20:58. Восстановили ливневые решётки на улице Мичурина, 14. Завершили обустройство тропы здоровья на улице Науки: сделали пешеходный мостик, гравийное покрытие продлили до жилого массива и ЖК «Верба». Решили вопрос с расчисткой русла реки у домов №39 и №41 по улице Советской – подрядчик определён, работы начнутся в октябре.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, Елена Фёдорова отметила активность жителей Ново-Александровска: там, где есть такая вовлечённость, появляются позитивные решения. Она подчеркнула, что социальный блок – образование, культура, здравоохранение – практически закрыт, вопросов по нему не было. Основные темы встречи – благоустройство, дороги и ЖКХ.
На встрече обсудили подготовку к отопительному сезону. Управляющие компании отчитались о готовности жилфонда, специалисты Сахалинской коммунальной компании провели большой объём работ по перекладке сетей. Подняли вопрос расчистки от снега переулка Железнодорожного, где находятся корпуса поликлиники – зимой этому объекту уделят особое внимание.
Жители двух домов по переулку Железнодорожному и улице Науки пожаловались на насекомых в подвалах, несвоевременный покос травы и борщевик. По итогам обсуждения дали поручение устранить замечания в кратчайшие сроки – дезинсекцию планируют до конца сентября.
Своим опытом поделился председатель одного из домов Сергей Ключарев. Собственники дома по улице Мичурина, 3 во второй раз получили грант администрации на благоустройство: установили ограждение палисадника, велопарковку, лавочки и урны. Он рекомендовал жителям активнее создавать ТОС и участвовать в проектах.
Также поднимались темы движения большегрузов, капремонта фасадов, сохранения рекреационной зоны у реки Красносельской и состояния железнодорожного переезда. Специалисты уточнили, что с ОАО «РЖД» уже достигнута договорённость о ремонте в ближайшее время. По утилизации шин: на следующей неделе запланирован вывоз покрышек со всех площадок ТБО в районе, а также достигнута договорённость о бесплатной сдаче одного комплекта резины в компанию по переработке. Все вопросы занесены в протокол и взяты под контроль.
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