Тихоокеанское
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12:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские артиллеристы провели боевые стрельбы из миномётов "Сани"

Сахалинские артиллеристы провели боевые стрельбы из миномётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Артиллеристы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине провели боевые стрельбы совместно с расчётами беспилотной авиации. В ходе занятий расчёты 120-мм миномётов «Сани» на полигоне «Успеновский» выполнили нормативы по занятию огневых позиций и маскировке.

После первого залпа военнослужащие произвели корректировку огня и нанесли точный удар по местоположению условного противника, уничтожив его командный пункт и боевую технику. При ведении огня, помимо расчёта артиллерийских поправок, бойцам было необходимо учитывать метеорологические поправки.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для видеофиксации точности огневого поражения и корректировки огня военнослужащие применяли современные комплексы БПЛА.

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