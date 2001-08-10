Сахалинские артиллеристы провели боевые стрельбы из миномётов "Сани"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Артиллеристы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине провели боевые стрельбы совместно с расчётами беспилотной авиации. В ходе занятий расчёты 120-мм миномётов «Сани» на полигоне «Успеновский» выполнили нормативы по занятию огневых позиций и маскировке.
После первого залпа военнослужащие произвели корректировку огня и нанесли точный удар по местоположению условного противника, уничтожив его командный пункт и боевую технику. При ведении огня, помимо расчёта артиллерийских поправок, бойцам было необходимо учитывать метеорологические поправки.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, для видеофиксации точности огневого поражения и корректировки огня военнослужащие применяли современные комплексы БПЛА.
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