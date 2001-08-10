Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трех перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение. Это связано с нанесением дорожной разметки. Работы будут проводиться в ночное время.

Движение транспорта будет временно перекрыто на следующих участках:

- с 22:00 24 сентября до 06:00 25 сентября на пересечении улиц Ленина и Сахалинской, а также на перекрестке улиц Ленина и Пограничной;

- с 22:00 25 сентября до 06:00 26 сентября на пересечении улиц Сахалинской и Амурской.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.