Тихоокеанское
информационное агентство
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Ночные гонки автомобилей в Южно-Сахалинске взяли на карандаш в ГАИ
16:42, | Новости общества Сахалина и Курил

На трех перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

На трех перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На трех перекрестках в Южно-Сахалинске временно ограничат движение. Это связано с нанесением дорожной разметки. Работы будут проводиться в ночное время.

Движение транспорта будет временно перекрыто на следующих участках:

- с 22:00 24 сентября до 06:00 25 сентября на пересечении улиц Ленина и Сахалинской, а также на перекрестке улиц Ленина и Пограничной;

- с 22:00 25 сентября до 06:00 26 сентября на пересечении улиц Сахалинской и Амурской.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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