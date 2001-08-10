На Сахалине гранатомётчики ВВО поразили бронированную технику условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие, проходящие службу по призыву в мотострелковых подразделениях гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, выполнили боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

Стрельбы проводились в составе штурмовых групп. По замыслу тактического занятия гранатомётчикам предстояло скрытно выдвинуться на огневой рубеж, занять позицию и поразить бронированную технику условного противника. Действия гранатомётчиков прикрывал пулемётный расчёт, который подавлял огневые точки и не позволял условному противнику приблизиться.

В ходе практической части военнослужащие отработали выбор и смену огневой позиции, подготовку гранатомёта к выстрелу, ведение огня по неподвижным и движущимся целям, а также взаимодействие внутри штурмовой группы.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проводили инструкторы с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Они акцентировали внимание на реальных приёмах ведения боя, особенностях применения РПГ-7В в современных условиях и действиях в составе штурмовых групп.